Mamak’ta Cumhuriyet coşkusu fener alayı ile taçlandı

Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü Mamak'ta coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Anıtkabir ziyaret edilerek, fener alayı düzenlendi.

Mamak Kaymakamlığı, Mamak Belediyesi ve Ankara Kulübü tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşünde Türk bayrakları açılarak, meşaleler yakıldı. Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Kulübü Başkanı Metin Özaslan, her yaştan binlerce Mamaklı ile birlikte yürüdü. Büyük Kayaş Mahallesi Sakarya Ortaokulu önünden Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşaleler eşliğinde başlayan fener alayı, Kazım Karabekir İlkokulu önünde yapılan törenin ardından son buldu. Topluluğa Ankara Kulübü Seğmen ekibi de eşlik etti. Programda Ankara Seğmenleri'nin sinsin ateşi de yakıldı.

Kazım Karabekir İlkokulu bahçesinde düzenlenen tören ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Mamak Kaymakamı Ziya Polat, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Cumhuriyet bizim sevdamız, inancımız, yaşamımız. Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmayı boynumuzun borcu kabul ediyoruz" dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, "Türkiye Cumhuriyeti 96 yıl önce özgürlük aşkıyla engel tanımayan bir imanla kuruldu. Korumak ve yaşamak inancıyla Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, gazilerimizi, canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Kaynak: İHA