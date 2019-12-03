Türkiye ve Çin arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı yaşatması amacıyla Mamak'ta Türkiye-Çin Dostluk Ormanı oluşturuldu.

Mamak Belediyesi, Çin Büyükelçiliği ve Türkiye Çin Dostluk Vakfı işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte iki yüz fidan toprakla buluştu. İlk fidanlarını ise Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Çin Büyükelçisi Deng Li ve dikti. Fidan dikim törenine Büyükelçi Deng Li ve Başkan Köse'nin yanı sıra Çin Ankara Büyükelçilik çalışanları, Çinli İş adamları, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Fidan dikim etkinliğinin ardından Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Çin Büyükelçisi Deng Li'yi belediyede misafir ederek daha sonra yapılacak ortak projeleri konuştu.

İki ülke arasında bir ilk

Türkiye ve Çin'in hem siyasi geçmişleri hem de son dönemde ekonomide attıkları ortak adımlarla yükselen bir değer olarak öne çıktığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu gün ilçemizde iki ülke arasında ilk defa bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Bu fidanlar nasıl kol verdikçe güçleniyorsa, Çin ile Mamak arasındaki ilişkilerin de öyle güçleneceğine inanıyorum. Düzenlenen bu etkinliğin kültürel, sanatsal ve ticari ve daha birçok alanda uygulayacağımız birçok projenin ilk adımı olacağını ümit ediyorum" dedi.

"Çevreye olan hassasiyetimizi gösterdik"

Bugün hem yaşadığımız şehre hem de ortak vatanımız olan dünyamıza ağaç dikerek katkıda bulunulduğunu kaydeden Çin Büyükelçisi Deng Li, "Böylelikle hep birlikte çevreye olan hassasiyetimiz göstermiş olduk. Dikilen her fidan iki ülke arasında dostluğun bir simgesi olacak. Aynı zamanda bu etkinliğin Çin ve Mamak arasında daha güzel işler yapılmasında etkili olacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA