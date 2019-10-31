Mamak’tan potaya takviye

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Efekan Coşar ile sözleşme yeniledi.

Başarılı performansı ile geçen federasyon kupasını kazanan kadronun içinde bulunan Efekan Coşar (25), bu yıl da Yeşil-Beyazlılar için ter dökecek. Forvet pozisyonunda görev alacak olan Efekan Coşar'ın en büyük avantajları güçlü fiziği ve temel özelliklerinin yanı sıra oyun olgunluğu ve saha görüşü.

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı As Başkanı Ercan Kınacı, Coşar için yaptığı açıklamada, "Önemli bir oyuncuyla sözleşme yenileyerek kadromuzu genişlettik. Efekan'ın hem yaşı hem de tecrübesi itibarı ile daha önceki sezonlarda göstermiş olduğu başarılı performansını sürdüreceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA