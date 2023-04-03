Mame Diagne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mame Diagne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mame Diagne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mame Diagne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mame Diagne 16 Ocak 1982 tarihinde doğmuştur. Fransa,Senegal uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mame Diagne Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bilinmiyor futbol takımında oynamaktadır. Bilinmiyor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mame Diagne'nin Bilinmiyor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mame Diagne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mame Diagne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Bilinmiyor
Mame Diagne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mame Diagne şuan Bilinmiyor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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