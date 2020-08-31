Mame Diouf, Hatayspor yolunda!

Hatayspor, prensip anlaşmasına vardığı Mame Diouf ile resmi sözleşme imzalamak için gün sayıyor. Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor 32 yaşındaki yıldız golcüyü kadrosuna katmak için sağlık kontrollerini bekliyor. Stoke City'de forma giyen Mame Diouf'un sözleşmesi sona ermişti.

Transfer döneminde adından söz ettirmeyi planlayan Hatayspor, Mame Diouf transferinde mutlu sona yaklaşmayı umuyor. Diouf'un oldukça geniş ve etkileyici bir kariyeri bulunuyor.

Hatayspor, forvet oyuncusu Mame Biram Diouf ile anlaşmaya vardı. Hatay ekibi Mame Diouf’a bonuslarla birlikte yıllık 700 bin Euro ödeyecek. Senegalli yıldızın sözleşmesi 1+1 yıllık olacak.

Son olarak İngiliz ekibi Stoke City'de forma giyen Mame Diouf kariyerinde 361 maça çıkarken, 117 gol attı ve 50 de asist yaptı.

MAME DİOUF KİMDİR?

Mame Biram Diouf, 1987 yılında Senegal'in başkenti Dakar'da doğdu.

Futbola ülkesinin Diaraf takımında başlayan Diouf, 2007 yılında Molde'ye transfer oldu.

Sırasıyla Manchester United, Blackburn, Hannorver takımlarında da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu son olarak Stoke City forması giydi.

Diouf kariyerinde 361 maça çıkarken 117 gol attı ve 50 de asist yaptı.