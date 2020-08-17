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Mame Thiam kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Mame Thiam kariyeri

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı söylenen Mame Thiam, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Mame Thiam kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Mame Thiam kariyeri...

Mame Thiam kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Mame Thiam kariyeri

Kasımpaşa'nın golcü oyuncusu Mame Thiam, Fenerbahçe'nin gündeminde. TRT Spor'un haberine göre, oyuncu ile her konuda anlaşıldığı söylendi. Kasımpaşa ile de görüşmeye başlayan Fenerbahçeli yöneticiler, transferi yakın zamanda açıklamayı umuyor. Transferde adının sarı-lacivertli ekiple anılmasının üzerine taraftarlar arasında merak edilen isim Mame Thiam kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Mame Thiam kariyeri... İşte detaylar

Mame Thiam kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Mame Thiam kariyeri

MAME THİAM KİMDİR?

1992 yılında Senegal'de dünyaya gelen Thiam, forvet bölgesinde görev yapıyor. 1.85 boyunda ve 79 kilo olan Thiam, güçlü fiziği ve tekniği ile dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin transfer konusunda anlaştığı iddia edilen Kasımpaşa'nın golcüsü Mame Thiam geçen sezon Süper Lig 'e geldi. 1992 doğumlu Senegalli santrfor geçtiğimiz sezonu 11 gol - 4 asist ile tamamladı. Thiam bu sezon Fenerbahçe'ye karşı da bir gol atmıştı.

MAME THİAM KARİYERİ

Profesyonel kariyerine, 2010 yılında Inter ile başlayan golcü futbolcu, 27 yaşında. Daha sonra sırasıyla Avellino, South Tyrol, Lanciano, Juventus, Lanciano, Zulte Waregem, PAOK, Empoli, Esteghlal, Ajman, Kasımpaşa kulüplerinde oynadı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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