2020/2021 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, The Land Of Legends Cup turnuvası kapsamında Antalyaspor ile Ülker Stadı'nda karşılaştı.

Fenerbahçe Antalyaspor maçı 29 ve 40 ve 82. dakikalarda Mame Thiam ve 64. dakikada Caner Erkin'in attığı goller sonucunda Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlık turnuvasının finalinde Beşiktaş-Sivasspor maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

THIAM'DAN KADIKÖY'DE ÇIKTIĞI İLK MAÇTA HAT-TRIKCK

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mame Thiam, sarı-lacivertli formayla Kadıköy'de çıktığı ilk maçta hat-trick yapma başarısını gösterdi. Senegalli futbolcu attığı 3 golün yanı sıra takımına bir de penaltı kazandırdı.

FENERBAHÇE İLK 11

Harun, Caner, Serdar, Sadık, Gökhan, Jailson, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey

ANTALYASPOR İLK 11

Boffin, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel.YEDEKLER: Enes, Ferhat, Nuri, Mevlüthan, Kaan, Cengiz, Harun, Adem, Gökdeniz, Cenk, Harun, Sergen.