Mame Thiam'dan gol şov! F.Bahçe Antalyaspor'a gol olup yağdı
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık turnuvasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Maç, Thiam'ın attığı 3 gol ve Caner'in penaltıdan attığı gol sonucu Fenerbahçe'nin 4-0'lıkö galibiyeti ile sona erdi.
2020/2021 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, The Land Of Legends Cup turnuvası kapsamında Antalyaspor ile Ülker Stadı'nda karşılaştı.
Fenerbahçe Antalyaspor maçı 29 ve 40 ve 82. dakikalarda Mame Thiam ve 64. dakikada Caner Erkin'in attığı goller sonucunda Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Fenerbahçe, hazırlık turnuvasının finalinde Beşiktaş-Sivasspor maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
THIAM'DAN KADIKÖY'DE ÇIKTIĞI İLK MAÇTA HAT-TRIKCK
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mame Thiam, sarı-lacivertli formayla Kadıköy'de çıktığı ilk maçta hat-trick yapma başarısını gösterdi. Senegalli futbolcu attığı 3 golün yanı sıra takımına bir de penaltı kazandırdı.
FENERBAHÇE İLK 11
Harun, Caner, Serdar, Sadık, Gökhan, Jailson, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey
ANTALYASPOR İLK 11
Boffin, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel.YEDEKLER: Enes, Ferhat, Nuri, Mevlüthan, Kaan, Cengiz, Harun, Adem, Gökdeniz, Cenk, Harun, Sergen.