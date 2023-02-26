Mamia Gavashelishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamia Gavashelishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamia Gavashelishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamia Gavashelishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamia Gavashelishvili 8 Ocak 1995 tarihinde Oni şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da მამია გავაშელიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamia Gavashelishvili Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mamia Gavashelishvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mamia Gavashelishvili'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mamia Gavashelishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mamia Gavashelishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mamia Gavashelishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamia Gavashelishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2022 yılında Samgurali

1 Ocak 2023 yılında Kolkheti Poti

Mamia Gavashelishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamia Gavashelishvili şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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