Mamikon Sargsyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamikon Sargsyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamikon Sargsyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mamikon Sargsyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mamikon Sargsyan 7 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Մամիկոն Սարգսյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mamikon Sargsyan Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mamikon Sargsyan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mamikon Sargsyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mamikon Sargsyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FC Pyunik U18
1 Temmuz 2022 yılında Pyunik II
Mamikon Sargsyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mamikon Sargsyan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.
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