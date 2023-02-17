Mamina Badji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamina Badji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamina Badji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamina Badji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamina Badji 23 Ağu 2002 tarihinde Ziguinchor şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamina Badji Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4FC yapmaktadır. Mamina Badji, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mamina Badji'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mamina Badji Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/badji.mamina10/

Mamina Badji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mamina Badji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mamina Badji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamina Badji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ekim 2020 yılında FC Admira II

1 Ocak 2021 yılında Admira Wacker

1 Ocak 2022 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2022 yılında Admira Wacker

Mamina Badji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamina Badji şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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