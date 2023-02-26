Mammud İssah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mammud İssah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mammud İssah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mammud İssah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mammud İssah 16 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mammud İssah Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Mammud İssah'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mammud İssah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mammud İssah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mammud İssah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mammud İssah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Kasım 2019 yılında Inter Allies

30 Haziran 2020 yılında Asokwa FC

1 Ekim 2021 yılında FC Samartex

Mammud İssah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mammud İssah şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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