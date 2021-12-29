Mamografi ne demek, TDK'ya göre Mamografi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mamografi ne demek? Mamografi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mamografi kelimesi. Peki mamografi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mamografi nedir, mamografi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAMOGRAFİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mamografi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mamografi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mamografi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Memenin filmini çeken özel cihaz

