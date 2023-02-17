Mamoudou Karamoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamoudou Karamoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamoudou Karamoko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamoudou Karamoko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamoudou Karamoko 8 Haziran 1999 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamoudou Karamoko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Titanium Sports Management yapmaktadır. Mamoudou Karamoko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mamoudou Karamoko'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mamoudou Karamoko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/karaa__m/

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Mamoudou Karamoko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mamoudou Karamoko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Mamoudou Karamoko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamoudou Karamoko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Strasbourg U19

1 Temmuz 2017 yılında R. Strasbourg B

16 Temmuz 2019 yılında Wolfsburg II

27 Temmuz 2020 yılında LASK

31 Ocak 2022 yılında FC Kopenhag

Mamoudou Karamoko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamoudou Karamoko şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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