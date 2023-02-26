Mamour Niang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamour Niang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamour Niang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamour Niang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamour Niang 29 Nisan 1999 tarihinde Malika şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Serigne Mamour Niang şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamour Niang Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mamour Niang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mamour Niang'nin SuperSport United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mamour Niang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mamour Niang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mamour Niang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamour Niang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında ASC SONACOS

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında Teungueth FC

12 Şubat 2022 yılında CNEPS Excel.

26 Ocak 2023 yılında SuperSport Utd.

Mamour Niang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamour Niang şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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