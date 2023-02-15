Mamudo Moro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamudo Moro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamudo Moro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamudo Moro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamudo Moro 7 Mart 1995 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamudo Moro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iconics Management yapmaktadır. Mamudo Moro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Mamudo Moro'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mamudo Moro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mamudo Moro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mamudo Moro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamudo Moro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Sjöbo IF

18 Ağu 2014 yılında BW 90 IF

1 Temmuz 2015 yılında IFK Hässleholm

30 Mart 2016 yılında Mjällby AIF

1 Ocak 2018 yılında Helsingborgs IF

1 Ocak 2020 yılında Mjällby AIF

Mamudo Moro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamudo Moro şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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