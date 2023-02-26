Mamuka Kobakhidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamuka Kobakhidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mamuka Kobakhidze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mamuka Kobakhidze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mamuka Kobakhidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamuka Kobakhidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mamuka Kobakhidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamuka Kobakhidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamuka Kobakhidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamuka Kobakhidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamuka Kobakhidze 23 Ağustos 1992 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da მამუკა კობახიძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamuka Kobakhidze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Business Consulting yapmaktadır. Mamuka Kobakhidze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Batumi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Batumi takımına 9 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Mamuka Kobakhidze'nin Dinamo Batumi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mamuka Kobakhidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mamuka Kobakhidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Mamuka Kobakhidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamuka Kobakhidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Zestaponi

1 Ocak 2013 yılında Alania

30 Haziran 2013 yılında FC Zestaponi

1 Temmuz 2013 yılında FC Dila

13 Ağustos 2014 yılında Rubin Kazan

7 Ağustos 2015 yılında Mordovia

30 Haziran 2016 yılında Rubin Kazan

7 Temmuz 2016 yılında Neftekhimik

30 Haziran 2017 yılında Rubin Kazan

4 Ağustos 2017 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2018 yılında Rustavi

5 Temmuz 2018 yılında Torpedo Kutaisi

9 Haziran 2019 yılında Dinamo Batumi

Mamuka Kobakhidze kimdir

Mamuka Kobakhidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamuka Kobakhidze şuan Dinamo Batumi takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Mamuka Kobakhidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan takımında 13 numaralı formasıyla 11 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

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Mamuka Kobakhidze nereli

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