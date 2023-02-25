Manabu Saito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manabu Saito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Manabu Saito kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Manabu Saito ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Manabu Saito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manabu Saito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Manabu Saito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manabu Saito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manabu Saito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manabu Saito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manabu Saito 4 Nisan 1990 tarihinde Kawasaki, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 齋藤 学 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manabu Saito Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roberto Tukada yapmaktadır. Manabu Saito, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United Jets futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United Jets takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Manabu Saito'nin Newcastle United Jets ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manabu Saito Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/manabu0037

http://www.instagram.com/manabu011/

Manabu Saito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manabu Saito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Manabu Saito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manabu Saito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2009 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2011 yılında Ehime FC

31 Aralık 2011 yılında Yokohama F. M.

12 Ocak 2018 yılında Kawasaki Front.

9 Ocak 2021 yılında Nagoya Grampus

30 Haziran 2022 yılında Suwon Bluewings

24 Ocak 2023 yılında Newcastle

Manabu Saito kimdir

Manabu Saito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manabu Saito şuan Newcastle United Jets takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yokohama F. Marinos (2003-2008)

Manabu Saito Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya takımında 11 numaralı formasıyla 21 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Manabu Saito nereli

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