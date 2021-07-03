Akıllı sayaç sistemlerine dayalı olarak geliştirdiği ürünler ve çözümler ile sektörde yenilikçi bir firma konumuna gelen Manas Enerji, halka arz olacağı duyurusuyla tüm yatırımcıları heyecanlandırdı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun da onay vermesiyle arzı tescillenen Manas Enerji hakkında internet kullanıcıları arama motorlarında, Manas Enerji halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Manas Enerji halka arz hisse, borsa kodu, kaç lot verir? | İzahname konularını araştırıyor. İşte detaylar...

MANAS ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

2021 yılının ikinci yarısında halka arz edilmesi beklenen Manas Enerji’nin halka arzında tüm bankalar ve aracı kurumların yetkilendirilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, aşağıdaki kurumlardan Manas Enerji halka arzına katılabilirsiniz:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Global Menkul Değerler A.Ş,

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Bizim Menkul Değerler A.Ş,

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

ING Menkul Değerler A.Ş,

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş,

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş,

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Strateji Menkul Değerler A.Ş,

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ünlü Menkul Değerler A.Ş,

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Yatırım Finansman Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ziraat Yatırım Yatırım Menkul Değerler A.Ş

MANAS ENERJİ HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Manas Enerji'nin halka arzında eşit dağıtım yöntemi kullanılacak.

Borsa birincil piyasada sabit fiyatla talep toplama ve satış olacak, eşit dağıtımla yatırımcıya verilecek.

MANAS ENERJİ HALKA ARZ HİSSE

Şirket’in mevcut sermayesi 12.000.000 TL nominal paya bölünmüştür. %75’ine denk gelen 9.000.000 TL nominal pay Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Reşat Görür’e ve %25’ine denk gelen 3.000.000 TL nominal pay Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çelik’e aittir.

Arz sonrası açıklık oranı %33,33 olarak belirlenirken, çıkarılmış sermaye 12 milyon TL, halka arz edilecek pay adedi 6 milyon TL olarak, halka arz sonrası çıkarılmış sermaye 18 milyon TL olarak duyruldu.

MANAS ENERJİ HALKA ARZ BORSA KODU

Manas Enerji hisse başı fiyatı 9,90 TL olarak belirlendi. Şirketin Borsa İstanbul'da işlem göreceği kod ise MANAS olacak.

KOD: #MANAS

MANAS ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Manas Enerji Yönetimi San. ve Tic. A.Ş., halka arzında 6.000.0000 Lot alacak.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayenin 12.000.000 TL’den 18.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 6.000.000 TL nominal değerli paylarının ortakların rüçhan hakkı kısıtlanarak halka arzı yapılacaktır. İhraç edilecek 6.000.000 TL nominal değerli payların tamamı B grubu hamiline yazılı paylardır.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 12.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, beheri 1,00 TL nominal değerde 1.200.000 adet A Grubu, 10.800.000 adet B Grubu olmak üzere toplam 12.000.000 adet paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar hamiline yazılır. Her bir pay 1 TL nominal değerlidir.