Manasse Kusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manasse Kusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manasse Kusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manasse Kusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manasse Kusu 22 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsveç,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manasse Kusu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GD Management yapmaktadır. Manasse Kusu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östers IF futbol takımında oynamaktadır. Östers IF takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Manasse Kusu'nin Östers IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Manasse Kusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Manasse Kusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manasse Kusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manasse Kusu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Norrköping U19

1 Mart 2018 yılında Sylvia

30 Kasım 2018 yılında Norrköping U19

18 Ocak 2019 yılında Norrköping

26 Mart 2019 yılında Sylvia

30 Kasım 2019 yılında Norrköping

6 Ağu 2021 yılında Östers IF

30 Kasım 2021 yılında Norrköping

24 Ocak 2022 yılında Östers IF

Manasse Kusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manasse Kusu şuan Östers IF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Manasse Kusu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Norrköping

İsveç U16 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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