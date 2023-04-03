Manato Okamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manato Okamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Manato Okamura kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Manato Okamura ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Manato Okamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manato Okamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manato Okamura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manato Okamura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manato Okamura 7 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 岡村 真波人 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manato Okamura Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Manato Okamura'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Manato Okamuraboyu ve yaşı kaç

Manato Okamura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manato Okamura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Kansai Univ.

Manato Okamura kimdir

Manato Okamura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manato Okamura şuan Kansai University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Manato Okamura nereli

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