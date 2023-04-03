Manato Okamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manato Okamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Manato Okamura kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Manato Okamura ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.