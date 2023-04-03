Manato Shinjo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manato Shinjo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Manato Shinjo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Manato Shinjo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.