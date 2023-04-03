Manato Shinjo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manato Shinjo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manato Shinjo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Manato Shinjo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Manato Shinjo 19 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 新城 愛斗 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Manato Shinjo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Urawa Red Diamonds U18 futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Manato Shinjo'nin Urawa Red Diamonds U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Manato Shinjo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Manato Shinjo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2023 yılında Sanno Univ.
Manato Shinjo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Manato Shinjo şuan Urawa Red Diamonds U18 takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.