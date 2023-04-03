Manato Yoshida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manato Yoshida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manato Yoshida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Manato Yoshida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Manato Yoshida 16 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 吉田 真那斗 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Manato Yoshida Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
National Institute of Fitness and Sports Kanoya futbol takımında oynamaktadır. National Institute of Fitness and Sports Kanoya takımına 1 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. Manato Yoshida'nin National Institute of Fitness and Sports Kanoya ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Manato Yoshida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Manato Yoshida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2020 yılında N.I.F.S. Kanoya
2 Mart 2023 yılında Yokohama F. M.
31 Ocak 2024 yılında N.I.F.S. Kanoya
1 Şubat 2024 yılında Yokohama F. M.
Manato Yoshida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Manato Yoshida şuan National Institute of Fitness and Sports Kanoya takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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