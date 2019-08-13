Manavgat Barajı'ndaki adaya çıkan genç kayboldu (2)

ÖLÜ BULUNDU

Antalya'nın Manavgat Barajı'ndaki adaya el yapımı salla geçtikten sonra kaybolan Engin Karakaya ölü bulundu. Karakaya'nın cansız bedeni salı bağladığı noktanın 10 metre açığında, 12 metre derinlikte dalgıçlar tarafından bulundu. Kıyıya çıkarılan cesetle ilgili incelemelerin sürdüğü, savcılık incelemesi sonrası da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

DHA