Manavgat Barajı'ndaki adaya çıkan genç kayboldu

ANTALYA'nın Manavgat Barajı'ndaki adaya el yapımı salla geçtikten sonra kaybolan Engin Karakaya (19) aranıyor.

Manavgat'ın Karavca Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında el yapımı salla Manavgat Barajı'nda bulunan 6 dönümlük adaya giden Engin Karakaya'dan haber alamayan ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tekneyle adaya geçen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede Engin Karakaya'nın salı, adanın kenarına çektiği tespit edildi. Yapılan araştırmada Engin Karakaya bulunamadı.

Bu sabah saatlerinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından baraj gölünde araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmalardan henüz sonuç alınamadı.

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DHA