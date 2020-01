Manavgat Belediye Başkanı Sözen: "Tanzim Satışla ilgili belediye şirketimizi kurduk"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kentte görev yapan gazetecilerle kahvaltıda buluşarak hem 10 Ocak Gazeteciler Günlerini kutladı hem de gündemdeki konuları birlikte istişare etti. Düzenlenen toplantıya yerel ve ulusal basının temsilcileri katılırken, Başkan Şükrü Sözen'e belediye başkan yardımcıları Semra Öztürk, Halis Akkaya, Levent Ardıç, İsmail Hakkı Ödevoğlu ve Mustafa Ceylan eşlik etti. Başkan Şükrü Sözen 11 yıllık görev sürecinde önemli bir sorumluluğu beraber üstlendiği gazetecilere teşekkür etti, onların gazeteciler gününü gecikmiş de olsa kutlamak, hem de gündemdeki konuları değerlendirmek amacıyla böyle bir buluşma organize ettiğini söyledi. Başkan Sözen vefatının 97. Yıl dönümünde Ulu Önder Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı anarken, Kuzey Irak sınırında şehit olan 2 askere de Allah'tan rahmet diledi.

"Gazetecilin zorluklarını biliyoruz"

Gazeteciliğin bir halk hizmeti olduğunu belirten Sözen, "Her biriniz yaşadığımız kentte sorumluluk alma noktasındasınız. Bazen sizlerle farklı görüşlerimiz olabiliyor ama bizler bunu kent menfaatleri adına birleştirmeyi her zaman bildik. Bu yüzden tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Güzel şeylerin yapılması anlamında yapıcı eleştirilerinizle bizlere yön veriyorsunuz. Ama mesleki anlamda hak ettiğiniz yerlerde olmadığını da biliyoruz. 10 Ocak 1961'de gazetecilerin haklarını mücadele vererek kazanmış. Aynı duruşlar günümüzde gösterilemeyebiliyor. Gazeteciler ile ilgili veriler çok üzücü. Türkiye'de 172 gazeteci yargılanmış, 60 gazeteci gözaltında, 66 gazeteciye hapis cezası verilmiş, 685 gazetecinin basın kartı iptal edilmiş. 100'ü aşkın gazete kağıt krizi nedeniyle kapanmış, yine pek çok gazeteci kardeşimiz işlerinden kovulmuş. Yargı paketi içinde icra ilanlarının kısıtlanmasının gündemde olduğunu da biliyoruz. Bunları yerel gazetelerimiz hak etmiyor. Pek çok gazeteci sadece halkın sesini duyurmaya çalıştıkları için bu süreçleri yaşamış, bunları hak etmiyorsunuz. Bir kentte basın özgür değilse, basın halkın duygu ve düşüncelerini yansıtamıyorsa bir şeyler o ülkede o kentte işler doğru gitmiyordur" diye konuştu.

"Belediyeler keyfi yönetilmez"

Yerel yöneticiler olarak işleyiş içerisinde eksikleri olabildiğini dile getiren Sözen, bu hataları telafi etmeye çalıştıklarını da söyledi. Sözen, sosyal medya ile ilgili olarak, "Gazetecilerin attığı her adım toplum çıkarı içindir. Ama özellikle sosyal medyada bazı tablolar ile karşılaşabiliyoruz. Bu işin bir mükafatı, bir cilvesi olabiliyor. Bizi üzebiliyor bunlar. Cevaplar vermeye adap, usul ve yasalar çerçevesinde çalışıyoruz. Bir şeyin unutulmamasını rica ediyorum. Şükrü Sözen olarak değil Manavgat Belediyesi olarak hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Yerel yönetimler, belediyeler keyfi yönetilmez. Her kim gelirse gelsin, bu koltuğu her kim temsil ederse etsin yasalar nezdinde bu kurumları yönetmek zorundadır. Yasalar dışında inisiyatif kullanacağınız olaylar çok çok azdır. Konularla ilgili birimlerinizden başkan yardımcılarınızdan, müdürlerinizden bilgi alırsınız, ona göre süreci yönlendirirsiniz. Ama toplum duygusallığa kapılıyor, o konuyu bilmeden, irdelemeden belediyeyi yargısız infaz yapabiliyor. Olaylara bu gözle bakmanız gerek diye samimiyetinize dayanarak söylüyorum. Kurumumuza gelen hiçbir arkadaşım "bilgi alamadan döndüm" diyemez, talimatım bu noktadadır. Her gelen arkadaşım konuların aydınlatılması adına istedikleri bilgiyi alabilir. Bizlerden detayı aldıktan sonra ki, sağlıklı kararı konuyla ilgili olarak verebilecek noktadasınız hepiniz. Halkın yanlış bilgilenmemesi adına ve size ait o kurumun hızının kesilmemesi rencide edilmemesi, acımasızca suçlanmaması adına sizlerin desteğine ihtiyacım var arkadaşlar" dedi.

Sözen 2020 projelerini anlattı

Başkan Sözen, 2020 yılında hayata geçireceği projeleri de ilk kez gazetecilerle paylaştı. Sözen, "Manavgat'ta hizmetlerimizle ilgili olarak birkaç gelişmeyi de sizlerle paylaşmak isterim. Aşağıhisar Mahallesi'ndeki düzenlemelerimiz yakında başlayacak. Side girişine kadar olan asfaltın tamamen tarihi dokuya yakışan bir şekilde revize edilmesi konusunda 10 milyon TL'ye yakın değerdeki bir rakamla o yolun doğal taşa dönüştürülmesi ile ilgili ihalemiz ve yer teslimi yapıldı. 10-15 gün içinde yenilenme çalışmaları başlayacak. Pazartesi pazarımız yapıldı. Gurur verici bir yer. Ama Pazar esnafı çok olduğu için o gölgeliklerin üzerinin kapanması, merkezdeki açık yerlerin kapanması noktasında talepler gelmişti. Pazarcıya yönelik olarak kısa zamanda revize edilecek. Sarılar ve Taşağıl Mahallelerinde kreşlerimizin yapımının projesi hazır ihale aşamasında. Halkımızın ısrarla istediği Cumartesi Pazarı'nın üzerinin kapatılması ile ilgili çalışmalar proje tamamlandı, ihaleye çıkacak. Tanzim Satış Mağazamız ile ilgili kooperatifleşme süreci tamamlama aşamasındayız. Yönetim kurulumuzu oluşturduk. Tanzim Satışla ilgili belediye şirketimizi kurduk. Satış noktamızı tespit ettik. Oranın dizaynı şu anda yapılıyor. Çok da gecikmeden kısa zamanda satışa çıkacak. En çok önemsediğim içinde mezbaha olan Canlı Hayvan Pazarının yer tahsisi ile ilgili beklemediğimiz bir şekilde oyalandık. Bakanlık nezdinde evraklarımızı tamamlayamadık. İhaleye çıkacak noktaya geldik. Ama beklememesi gereken evraklarımız hala bekliyor. Bu evraklar çıktığında 2020 de bu yıl içinde neticeye götüreceğiz. Zeynel Şenol Köprüsünün yukarı kısmındaki bandın kamulaştırması bitti onu neticeye götüreceğiz. Aynı zamanda Barbaros Caddesi'nde orada üniversitemiz, emniyetimiz, yurdumuz var. Geçen dönem kamulaştırılmasını bitirmiştik. Sadece yolun açılması kalmıştı. Çıraklık okulunun yanına Zübeyde hanıma bağlanan yolun açılması gerekiyordu. Caddelerin bize geçmesiyle birlikte bu yıl bitiririz diye düşünüyorum. Bu yıl pek çok parklar da yaptık. Yaya köprüsü hayalimiz vardı. Geçtiğimiz dönem sürecimiz yetmedi. Bu dönem mutlaka bunu neticeye götürmek istiyoruz. Projesi hazır. Finansını ayarlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA