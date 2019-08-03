Manavgat Belediyespordan transfer şov

Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) şampiyonluk parolası ile çıkmayı hedefleyen Manavgat Belediyespor, 14 yeni transfer gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Ali Haydar Durusoy yönetiminde sahaya çıkacak olan Manavgat Belediyespor, 4'ü iç transfer olmak üzere toplamda 18 futbolcuyu renklerine bağladı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in Side Ek Hizmet Binası'nda katıldığı imza töreninde, futbolcular, hedefleri olan, takım ruhunun ön plana çıktığı bir kulübe geldiklerini ve sezon sonunda şampiyon olarak ipi göğüsleyeceklerini söyledi.

Sözen, takımı gençleştirdiklerini belirterek, takım ruhunu ön planda tutacak olan futbolcularla sezona gireceklerini belirtti.

Başkan Şükrü Sözen, " Kadromuza dahil ettiğimiz genç ve yetenekli futbolcularımızın kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Teknik yönetimimiz, taraftarlarımız ve futbolcularımızın enerjisi ile takımımızın sezon sonunda şampiyon olacağına inanıyorum. Hedefimiz şampiyonluk. Manavgat Belediyesporumuzu bir üst lige çıkarmak için gereken tüm çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Manavgat Belediyespor iç transferde Fatih Gümüşel, Tunahan Aydın, Kerem Eryılmaz, Serkan Bultan, Efe Lorenzo Deniz ile anlaşmaya vardı.

Dış transferlerde ise, İlker Günay (Kırıkkalespor) Fatih Oruç (Serinhisarspor) İlyar Mahsuni (Kemerspor) Emre Yurt (Anamur Belediyespor) Menderes Korkmaz (Kütahyaspor) Oğuzhan Yılmaz (Ladik Belediyespor) Engin Ege (Bornova Belediyespor) Muhammed Akdeniz (Yeni Amasyaspor) Şakir Bozlar (Yeni Amasyaspor) Emrak Ekmekçi ( Kestel Belediyespor) Engin Ulutaş (Kepez Belediyespor) Cihan Tan (Yeşilköyspor) Ayvaz Koç (Salihli Belediyespor) Barlas Yener (Ünyespor) kadroya katıldı.

Kaynak: İHA