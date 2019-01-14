Manavgat Jandarma 661 olayda, 991 şüpheliyi yakaladı

Antalya'nın Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı 2018 yılında Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 661 olaya müdahale etti, 991 şüpheli yakalanarak yasal işlem yapıldı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri 2018 yılında sorumluluk bölgelerinde Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 661 olaya müdahale etti. Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında 250 Şahıs "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan yakalandı, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 130" u tutuklandı. Ayrıca "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan 447 olayda yakalanan 606 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak adli mercilere gönderildi.

Operasyonlarda, 70 kilo 598 gram kubar esrar, bin 96 gram toz esrar, 8 bin 701 kök kenevir, 3 kilo 726 gram Skunk, bin 418 gram eroin, 2 bin 104 gram metamfetamin, bin 51 gram kenevir tohumu, 206 gram kokain ve 2 bin 868 sentetik hap ele geçirildi. 75 bin 380 Tl, 5 bin 865 Euro, 670 Paunt, 9 bin 50 Rus Frangı, 100 Dinar, 10 İsviçre Frangı ve 355 dolar paraya da el konuldu.

Suç örgütleri

Organize suç örgütleri ile mücadele sonucunda 5 ayrı suç örgütü çökertilirken, örgüt üyesi olduğu belirlenen 37 şahıstan 29" u çıkartıldığı mahkemelerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Örgüt üyelerine ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalar neticesinde 11 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 120 adet tabanca mühimmatı, 582 gram matenfetamin, 635 gram eroin, 110 gram esrar ve 22 adet sentetik hap ele geçirildi.

İnsan ticareti

Jandarma görevlileri insan ticareti ile mücadele kapsamında da zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen 42 şüpheli yakalanırken, 24 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 46 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere göç idaresi müdürlüğüne teslim edildi.

Ayrıca operasyonlar kapsamında 4 bin 512 adet sahte para ile birlikte 53 bin 202 litre kaçak içki, 50 tabanca, 33 av tüfeği, 505 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Kaynak: İHA