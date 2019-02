Manavgat Kent Meydanına Kıraç konserli açılış

Antalya'nın Manavgat Belediyesi tarafından yapımımı tamamlanan Manavgat Kent Meydanı, Kıraç konseri ile halkın hizmetine açıldı.

Açılış törenine Konyaaltı Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, İyi Parti Manavgat İlçe Başkanı Hatice Avcı, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programdan sonra Başkan Şükrü Sözen ve Muhittin Böcek kent meydanı açılışı nedeniyle Manavgat halkına hitaben birer konuşma yaptı. Daha sonra protokol üyeleri hep birlikte açılış töreni gerçekleştirdikten sonra ünlü sanatçı Kıraç sahneye çıkarak en güzel şarkılarını Manavgat halkı için seslendirdi.

Sözen: "İnsana hizmet etmenin siyaseti olmaz"

Şükrü Sözen, Kent Meydanı açılışının coşku içinde geçmesi nedeniyle gururlu olduğunu söyledi. Sözen, "Dünyanın, Türkiye'nin en güzel yerinde yaşamaktayız. Allah'ın her türlü lütfu, güzelliği bahşettiği ırmağıyla, deniziyle, doğasıyla, tarihiyle, Toroslar'da bizi biz yapan örf ve adetleriyle dünyanın en güzel kentinde yaşıyoruz. Bugün Manavgat'ımıza bu güzelliklerle değer katan Anadolu'nun dört bir yanından gelip bizlerle Manavgat'ı paylaşan, yaşam tarz ve kültürleriyle bizlere çok şey öğreten hemşerilerimizle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Manavgat'ımız sizlerle beraber sosyal barışı, kardeşliği dostluğu özümsemiş, sinerjiyi her zaman ruhunda hissetmiş, birbirini kabullenmiş ve birbirinin iyisinde kötüsünde olan bir kent. Manavgat dinamik bir kent, gurur duyulacak şekilde enerjik bir kent. Böylesine özel bir kentte siyaset yapmak da bizim için son derece önemli, kıymetli. Siyaseti ahlak olarak değerlendiriyoruz. Siyaseti ibadet olarak değerlendiriyoruz. Belediyeciliği siyaset eliyle topluma hizmet etmek, gerçekten kutsal görev olarak yorumladık ve öğrendik. Siyaset, söz vermek ve neticesinde sözünü tutma sanatı dostlarım. Bizler, büyüklerimizden bunu öğrendik. Büyüklerimiz yaşadığı kente, ülkeye hizmet etmenin en önemli onurlu duruş olduğunu ifade etti. Ama bu görevi layıkıyla adam gibi yapmayı, insanları ötekileştirmeden, "sen ben" demeden yapmayı bizlere nasihat ettiler. İnsana hizmet etmenin partisi siyaseti olmaz. İnsanların siyasi duruşlarına saygılı olmayı bize öğrettiler. Bu duygu ve düşüncelerle her zaman çağdaş bir kenti hayal ettik" dedi.

Böcek: "Manavgat'ı önemsiyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek ise, "Özel ve güzel bir akşamda Manavgatlılarla bir arada olmaktan büyük onur duydum. Kentler meydanlarıyla anılır. Biz de Antalya'mızda en büyük planlı kent meydanını yapmıştık. İnşallah 40 gün sonra Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle inşallah Manavgat'ta Şükrü Sözen arkadaşımla ve diğer ilçelerde de inşallah ilçe belediye başkan adaylarımızla birlikte Antalya'mıza hizmet vereceğiz. İnşallah bu birliktelik içinde Bütün projelerimizi sizlere yönelik yapacağız hiçbir şekilde ranta dönük değil. Biz Manavgat'ımızda da yapılması gereken ne varsa yapacağız. "Biz hep birlikte yaparız" dediğimiz budur. Biz sadece CHP ve İYİ Parti değil tüm hemşerilerimizle ittifak yaptık, onlarla beraber yürüdük 25 yıldır, yapmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: İHA