Manavgat'ta 1400 yıllık 24 parça tarihi eser ele geçirildi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 1400 yıllık olduğu değerlendirilen 24 parça tarihi eser ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin Side'de tarihi nitelikli eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda M.T., N.E., K.A., T.I. ve H.R.T adlı şüphelilerin ellerinde tarihi eser olduğu ve bunları satmak için girişimde bulundukları tespit edildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin gösterdikleri yerlerde yapılan aramada, tamamı 1400 yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli heykel figürü, altın küpe, tarihi obje, gözyaşı şişesi ve sikke olmak üzere toplam 24 parça tarihi eser, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 14 fişek ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi.

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DHA