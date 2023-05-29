Manavgat'ta bir kişi parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yaşındaki genç başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

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Manavgat'ta bir kişi parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yaşındaki genç başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri harekete geçirdi. Evrenseki Mahallesi Yeni Palmiye Sitesi karşısında bulunan Manavgat Belediyesine ait parka gelen ekipler, parkta bulunan oturma gruplarının birisinde bir şahsın başından vurulmuş vaziyette yerde yattığını belirledi.

Şahsın tabanca ile başından vurulmak suretiyle yaşamını yitirdiğinin belirlenmesi üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabip tarafından olay yerinde incelemelerde bulunuldu. Adının Y.A olduğu belirlenen şahıs, yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Manavgat'ta bir kişi parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu

Manavgat'ta bir kişi parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu

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