Manavgat’ta bıraktığı oğlundan 12 gündür beri haber alamıyor

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yaşayan Turgut Yiğit, 17 Aralık günü Manavgat'ta bıraktığı 22 yaşındaki oğlu Abdullah Yiğit'ten 12 gündür haber alamıyor. Oğlunu her yerde aradığını belirten baba Turgut Yiğit, oğlunun son olarak Manavgat ırmak kenarında görüldüğünü belirterek vatandaşlardan yardım istedi.

Gündoğmuş ilçesinde yaşayan 2 erkek çocuk babası Turgut Yiğit, 17 Aralık tarihinde birlikte Manavgat'a geldiği, oğlu Abdullah Yiğit'ten 12 gündür haber alamıyor.

Oğlunu aramak için Gündoğmuş'tan Manavgat'a gelen Turgut Yiğit, oğlunun Denetimli Serbestlik kapsamında Gündoğmuş belediyesinde çalıştığını belirterek, "17 Aralık Salı sabahı oğlumla birlikte Gündoğmuş'tan minibüsle Manavgat'a geldik. Öğle saatlerinde hastaneye doktora gittikten sonra köprübaşında buluştuk. Bana, Manavgat'ta kalıp avukatla görüşeceğini ve Çarşamba sabah Gündoğmuş'a döneceğini söyledi. Kendisine bir miktar para bıraktım. Oğlumu son kez 12 gün önce Manavgat'ta gördüm. Diğer oğlumla birlikte arayıp durduk. Bir tanıyanımız son olarak Manavgat Irmak kenarında gördüğünü söyledi. Ne yazık ki ırmak kenarını tamamen gezmeme rağmen oğluma rastlayamadım. Vatandaşlarımızdan insaniyet namına oğlum gören veya yerini bilen varsa en yakın polis veya jandarmaya haber vermelerini istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA