Manavgat’ta hem darp hem de gasp eden şahıs yakalandı

Antalya'da Manavgat ilçesinde bir kişiyi kesici alet ve tüfekle darp edip, parasını ve cep telefonunu çalan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Örnek Mahallesi Kumyolu mevisinde meydana gelen "yağma-kasten yaralama" olayı ile ilgili müşteki İ.K.'yı kesici alet ve tüfek ile darp ederek yaraladığı, 180 TL parasını ve cep telefonunu zorla gasp ettiği iddia edilen şüpheli D.K. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli D.K. Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA