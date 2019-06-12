Manavgat'ta kayıp genci arama çalışmaları sürüyor

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Metacore Uluslararası Müzik Festivali'ne katılan ve önceki gün kaybolan Yıldırım Selim Özersinci'yi (29) arama çalışmaları sürüyor.

Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi'nde Oymapınar Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda geçen çarşamba günü başlayan Metacore Festivali'nin organizasyonunda görevli Yıldırım Selim Özersinci, önceki gün sabah saatlerinde kamp alanından ormanın içine doğru giderek kayboldu. Uzun süre kendisinden haber alamayan arkadaşlarının haber vermesi üzerine jandarma ekipleri bölgede araştırma yaptı. Araştırmada, kayıp gencin elbiseleri baraj gölüne inen patika yolda bulundu. Dün Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AKUT, jandarma ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Bugün sabah erken saatlerde başlayan baraj gölündeki aramalara JAK Sualtı Arama Kurtarma Timi, Jandarma Asayiş Timi, İHH ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri de katıldı. 7 dalgıcın katıldığı aramalarda henüz bir sonuca ulaşılamazken, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ekiplerinden de destek istendiği belirtildi. Bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

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DHA