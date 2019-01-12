Manavgat’ta “Sorgun Çamlığı Manavgat halkınındır” toplantısı

Manavgat Sivil Toplum Platformu (STP) Sorgun Çamlığının Manavgat halkında kalması için bir basın açıklaması yaptı. Konuyla ilgili olarak Manavgat Şoförler Odası, Esnaf Odası , Pazarcılar Odası , Bakkallar Odası ,Ziraat Odası ve Manavgat Barosu, Süt Üreticileri Birliği , TÜRSAB , Kırmızı Et Üreticileri Birliği , Servis Araçları Odası , Esnaf Kefalet Kooperatifi , Avcılar Derneği ve Muhasebeciler Odası başkan ve temsilcileri bir araya geldi. Toplantının ardından Sorgun Çamlığındaki tahsis iddiaları ile ilgili açıklama yapıldı. Sorgun Titreyengöl mevkiindeki inşaat alanına giden STP üyeleri adına açıklamayı Manavgat Baro Temsilcisi Umut Sertçelik yaptı. Sorgun çamlığındaki tahsisler ile ilgili gelişen süreci Manavgat Sivil Toplum Kuruluşları olarak endişe ile izlemediklerini belirten Sertçelik, "Bizler Manavgat halkını temsil eden Sivil Toplum Kuruluşları olarak Sorgun Çamlığının Manavgat halkının kullanımında olmasını talep etmekteyiz. Sorgun ormanında bulunan ağaçlar kızıl çam ve fıstık çamı olup ekolojik olarak nesli tükenmekte olan ve başka yerde örnekleri bulunmayan çam türleridir .Her kentin ve bu kente yaşayanların bu alanları koruma, topluma kazandırma ve bu alanlarla ilgili kararlar verilirken müdahil olma hakkı mevcut. Sorgun çamlığı Manavgat'ımızın en önemli oksijen deposu olup gözbebeğimizdir" dedi.

Kaynak: İHA