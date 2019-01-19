Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Manavgat'ın turizm bölgelerinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takiplerin ardından E.T., İ.T., Y.U.E. ve H.İ.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin Manavgat'ın Sarılar ve Yayla Mahallelerinde bulunan ikametlerine jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 50 gram skunk, 10 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.U.E. ve H.İ. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, E.T. ve İ.T. "uyuşturucu madde imalat ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: İHA