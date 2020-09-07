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Manavgat'ta yangın: zeytin ve incirler kül oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir tarım arazisinde çıkan yangında çok sayıda zeytin ve Frenk inciri ağacı kül oldu. Ormanlık alana ulaşmadan söndürülen yangının sebebinin kuru ot ve çalıların tutuşması olduğu öğrenildi.

Manavgat'ta yangın: zeytin ve incirler kül oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormana ulaşmadan kontrol altına alınırken, çok sayıda zeytin ağacı ve Frenk İnciri ağacı yandı. Zeytinleri yangından zarar gören üretici, "Bu kadar emeğimiz heba oldu. En kötüsü ise zeytinlerin toplanmasına kısa bir süre kala böyle bir olayın yaşanması" dedi.

Manavgat'ta yangın: zeytin ve incirler kül oldu

Uzunlar Mahallesi Eşekçiler mevkiinde zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde yangın çıktı. Muz seralarının bitişiğinde kuru ot ve çalılardan başladığı değerlendirilen yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Rüzgarın ters yönde esmesi yüzlerce dönüm muz serasının yangından etkilenmesi önledi fakat yüzlerce zeytin ağacı ise yanarak kül oldu.

Manavgat'ta yangın: zeytin ve incirler kül oldu

"BAHÇEDEKİ TÜM AĞAÇLAR ETKİLENDİ"

Zeytinleri yangından zarar gören Mehmet Şahin, 15 yıl önce zeytin ağaçlarını ekerken bölgede su olmadığını belirterek "Bu zeytinlerin can suyunu sırtımızda bidonlar içerisinde su getirmek suretiyle verdik. Bu kadar emeğimiz heba oldu. En kötüsü ise zeytinlerin toplanmasına kısa bir süre kala böyle bir olayın yaşanması. Sadece yanan ağaçlar değil bahçedeki tüm ağaçlar yangından etkilendi. Dumanlar ve alevler yanmayan ağaçlardaki zeytinlerin de zarar görmesine neden oldu. Şu an ağaçlardaki zeytinler işe yaramaz durumda" dedi.

Manavgat'ta yangın: zeytin ve incirler kül oldu

KAYNAK YAPAN 4 İŞÇİ GÖZALTINA ALINDI

Yangının yeni yapılan muz serasının bitişiğinde başladığını belirten yetkililer, yangın sırasında serada kaynak işlemi yapıldığını, yangının kaynaktan sıçrayan kıvılcımların kuru ot ve çalıları tutuşturması sonucu çıktığının tahmin edildiğini bildirdi.

Manavgat'ta yangın: zeytin ve incirler kül oldu

Jandarma ve orman ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle serada kaynak yaptığı belirlenen 4 işçi ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. İşçiler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Berna Akkaya
Editör


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