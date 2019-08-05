Manavgat'ta yıldırım düşen ormanda yangın çıktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yıldırım düşen ormanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Manavgat'ın Isparta sınırında bulunan Yeşilbağ Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında hafif yağmur etkili olurken, ormanlık alana yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Yangın bölgesine 2 helikopter, arazözler ve çok sayıda orman işçisi yönlendirdi. Bölgeye ulaşan ekipler havadan ve karadan yaptıkları müdahaleyle yangının büyümesini önledi. Yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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DHA