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  3. Manavgat'taki yangından ilk acı haber geldi! Bakan Pakdemirli duyurdu

Manavgat'taki yangından ilk acı haber geldi! Bakan Pakdemirli duyurdu

Son dakika... Antalya'daki yangında bir kişi öldü. Evinde yalnız yaşayan 82 yaşındaki bir kişi feci şekilde can verdi.

Manavgat'taki yangından ilk acı haber geldi! Bakan Pakdemirli duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili acı haberi verdi. Pakdemirli, ''Malesef bir kaybımız var. 82 yaşındaki bir vatandaşımı vefat etmiştir. Başımı sağolsun'' dedi. 

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınları nedeniyle 18 köy ve mahalle boşaltıldı.

Manavgat'taki yangından ilk acı haber geldi! Bakan Pakdemirli duyurdu

Yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle büyümesiyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

Manavgat'taki yangından ilk acı haber geldi! Bakan Pakdemirli duyurdu

MANAVGAT'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bekir Pakdemirli 19 köyde yangının kontrol haline alındığını bildirdi. Ancak Akseki'deki yangının devam ettiğini söyledi. Aynı zamanda Bakan acı haberi vererek 82 yaşındaki bir vatandaşın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Manavgat'taki yangından ilk acı haber geldi! Bakan Pakdemirli duyurdu

10 RESTORANCI MAHSUR KALDI

Pakdemirli ayrıca "Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok, restorancı oldukları tahmin ediliyor." bilgisini paylaştı.

Manavgat'taki yangından ilk acı haber geldi! Bakan Pakdemirli duyurdu

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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