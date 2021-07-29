Manavgat'taki yangından ilk acı haber geldi! Bakan Pakdemirli duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili acı haberi verdi. Pakdemirli, ''Malesef bir kaybımız var. 82 yaşındaki bir vatandaşımı vefat etmiştir. Başımı sağolsun'' dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınları nedeniyle 18 köy ve mahalle boşaltıldı.

Yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle büyümesiyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

MANAVGAT'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bekir Pakdemirli 19 köyde yangının kontrol haline alındığını bildirdi. Ancak Akseki'deki yangının devam ettiğini söyledi. Aynı zamanda Bakan acı haberi vererek 82 yaşındaki bir vatandaşın yaşamını yitirdiğini belirtti.

10 RESTORANCI MAHSUR KALDI

Pakdemirli ayrıca "Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok, restorancı oldukları tahmin ediliyor." bilgisini paylaştı.

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