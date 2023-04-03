Mancebo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mancebo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mancebo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mancebo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mancebo 1 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gine-Bissau uyrukludur.Gerçek adı da Alberto Mancebo Sá şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mancebo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mancebo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mancebo'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Mancebo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mancebo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında SC Farense A23
Mancebo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mancebo şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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