Mancha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mancha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mancha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mancha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mancha 13 Şubat 2001 tarihinde Concórdia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gianluca Piola Minozzo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mancha Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mancha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Mancha'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mancha Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mancha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mancha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mancha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Chapecoense

3 Ocak 2022 yılında Portimonense 23

30 Haziran 2022 yılında Chapecoense

Mancha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mancha şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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