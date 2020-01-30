Manchester City 0-1 Manchester United | ÖZET

İki takım Manchester City - Manchester United karşı karşıya geldi. İNGİLTERE: EFL Cup - Yarı finaller tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Manchester City - Manchester United maç özeti ve detayları...

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Manchester United, deplasmanda Manchester City'yi 1-0 mağlup etti ancak turu geçen ev sahibi City oldu.

Manchester City - Manchester United | ÖZET

İlk maçın 3-1'lik skor avantajıyla sahaya çıkan City, 1-0 mağlup olmasına rağmen adını finale yazdıran takım oldu. Kırmızı Şeytanlar'ın golü ise 35. dakikada Nemanja Matic'ten geldi.

Matic 76. dakikada da ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. United 2. golü bulabilseydi iki ekip aynı şehrin takımları olduğu için maç uzatmalara gidecekti.

Finalde Manchester City ve Aston Villa karşılaşacak.