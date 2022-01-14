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  3. Manchester City 1 -0 Chelsea | Maç sonucu, özeti | De Bruyne'nin golünü Chelsea'yi yıktı

Manchester City 1 -0 Chelsea | Maç sonucu, özeti | De Bruyne'nin golünü Chelsea'yi yıktı

İngiltere Premier Lig’in 22. haftasında Manchester City evinde konuk ettiği Chelsea'yı Kevin De Bruyne'nin attığı golle 1-0 yenerek rakibiyle arasındaki puan farkını 13'e yükseltti.

Manchester City 1 -0 Chelsea | Maç sonucu, özeti | De Bruyne'nin golünü Chelsea'yi yıktı

İngiltere Premier Lig’de futbol heyecanı 22. hafta maçında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Türkiye saati ile 15.30'da başlayan maçta Chelsea'yi konuk etti. Craig Pawson'un yönettiği maçın ilk yarısı golsüz geçiirken maçın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran City yıldız oyuncu Kevin De Bruyne'nin 70.dakikada attığı golle öne geçti. Belçikalı yıldız ceza sahası dışından çektiği şutta topu kaleci Kepa'nın soluna göndererek fileleri sarstı. Mücadelede başka gol olmazken City liderliğini pekiştirdi.

Manchester City 1 -0 Chelsea | Maç sonucu, özeti | De Bruyne'nin golünü Chelsea'yi yıktı

Bu sonuçla City 53 puana yükseldi, Chelsea ise 43 puanda kaldı. City 23.hafta maçında Southamton'a konuk olacak, Chelsea ise Brighton ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

Manchester City- Chelse maçının özetini izlemek için tıklayınız. 

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Sterling, Foden, Grealish.

Chelsea: Kepa, Rüdiger, Thiago Silva, Sarr, Azpilicueta, Kante, Kovacic, Alonso, Ziyech, Lukaku, Pulisic.

 

 

 

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