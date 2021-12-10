Manchester City 1 - 0 Wolverhampton |Maç sonucu, özeti | Sterling, City'ye hayat verdi

Dünyanın en kaliteli futbol ligi olarak bilinen İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı 16. hafta müsabakaları ile devam etti. Bu kapsamda Manchester City ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Manchester'da bulunan Etihad Stadyumu'nda Türkiye saati ile saat 15.30'da başlayan mücadeleyi hakem J.Moss yönetti. Pozisyondan uzak geçen ilk yarının son anlarında Wolverhampton'dan Raul Jimenez 45+1 ve 45+2. dakikada gördüğü çift sarı kartın kırmızı karta dönüşmesiyle takımını 10 kişi bıraktı.

STERLİNG HAYAT VERDİ

Rakibinin 10 kişi kalmasıyla birlikte ikinci yarıda maça ağırlığını koyan ev sahibi Manchester City, maçın 65.dakikasında Bernardo Silva'nın ceza sahası içine yaptığı ortada topun Moutinho'nun eline çarpmasıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Raheem Sterling topu ve kaleciyi ayrı köşelerle göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın kalan kısmında ev sahibi takım girdiği pozisyonları gole çeviremeyince mücadele 1-0 sonuçlandı.

Manchester City- Wolherhampton maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Manchester City: Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko, İkay Gündoğan, Rodri, Bernardo Silva, Grealish, Gabriel Jesus, Sterling.

Wolverhampton: Jose Sa, Kilman, Coady, Saiss, Semedo, Dendoncker, Neves, Moutinho, Nouri, Traore, Jimenez.