Manchester City 1 - 0 Wolverhampton |Maç sonucu, özeti | Sterling, City'ye hayat verdiSurvivor yine aşk doğurdu! Yarışmaya damga vuran eski iki yarışmacı sarmaş dolaş! İnanamayacaksınızİstanbulspor - Eyüpspor canlı izle | İstanbulspor - Eyüpspor maçı TRT Türk canlı yayın izle linkiBursaspor - Manisa FK canlı izle | Bursaspor - Manisa FK maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiSosyal Olay ne demek, TDK'ya göre Sosyal Olay kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Antalyaspor - Trabzonspor canlı izle | Antalyaspor- Trabzonspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkiBalıkesirspor - Ümraniyespor canlı izle | Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linkiKayseri'de koca vahşeti! Eşini ve üvey kızını canice öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu!Chelsea - Leeds United canlı izle | Chelsa - Leeds United maçı A Spor canlı yayın izle linkiLiverpool - Aston Villa canlı izle | Liverpool - Aston Villa maçı S Sport, S Sport Plus canlı yayın izle linki
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Manchester City 1 - 0 Wolverhampton |Maç sonucu, özeti | Sterling, City'ye hayat verdi

Manchester City 1 - 0 Wolverhampton |Maç sonucu, özeti | Sterling, City'ye hayat verdi

İngiltere Premier Lig'in 16.haftasında Manchester City evinde konuk ettiği Wolverhampton'ı Raheem Sterling'in 65.dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 yendi.

Manchester City 1 - 0 Wolverhampton |Maç sonucu, özeti | Sterling, City'ye hayat verdi

Dünyanın en kaliteli futbol ligi olarak bilinen İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı 16. hafta müsabakaları ile devam etti. Bu kapsamda Manchester City ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.  Manchester'da bulunan Etihad Stadyumu'nda Türkiye saati ile saat 15.30'da başlayan mücadeleyi hakem J.Moss yönetti. Pozisyondan uzak geçen ilk yarının son anlarında Wolverhampton'dan Raul Jimenez 45+1 ve 45+2. dakikada gördüğü çift sarı kartın kırmızı karta dönüşmesiyle takımını 10 kişi bıraktı. 

STERLİNG HAYAT VERDİ

Rakibinin 10 kişi kalmasıyla birlikte ikinci yarıda maça ağırlığını koyan ev sahibi Manchester City, maçın 65.dakikasında Bernardo Silva'nın ceza sahası içine yaptığı ortada topun Moutinho'nun eline çarpmasıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Raheem Sterling topu ve kaleciyi ayrı köşelerle göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın kalan kısmında ev sahibi takım girdiği pozisyonları gole çeviremeyince mücadele 1-0 sonuçlandı. 

Manchester City- Wolherhampton maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Manchester City: Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko, İkay Gündoğan, Rodri, Bernardo Silva, Grealish, Gabriel Jesus, Sterling.

Wolverhampton: Jose Sa, Kilman, Coady, Saiss, Semedo, Dendoncker, Neves, Moutinho, Nouri, Traore, Jimenez.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT