Manchester City 2-1 Paris Saint Germain | Maç sonucu, özeti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması 5. maçlar ile devam ediyor. Bu kapsamda A grubunda Manchester City ile Paris Saint Germain kozlarını paylaştı. Dev maçta ev sahibi ekip maçı kazanarak gruptan lider olarak çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin öne çıkan maçında Manchester City, sahasında Paris Saint-Germain'i ağırladı. İngiliz ekibi, Raheem Sterling ve Gabriel Jesus'un golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Fransız temsilcisinin tek golünü Kylian Mbappe kaydetti.
Bu sonuçla A Grubu'nda ilk iki sırayı alan Manchester City ve Paris Saint-Germain, son 16 turuna kalmayı garantilerdi.
Maçın özetini izlemek için Manchester City 2-1 Paris Saint Germain linkine tıklayabilirsiniz.