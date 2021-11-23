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Manchester City 2-1 Paris Saint Germain | Maç sonucu, özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması 5. maçlar ile devam ediyor. Bu kapsamda A grubunda Manchester City ile Paris Saint Germain kozlarını paylaştı. Dev maçta ev sahibi ekip maçı kazanarak gruptan lider olarak çıktı

Manchester City 2-1 Paris Saint Germain | Maç sonucu, özeti

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin öne çıkan maçında Manchester City, sahasında Paris Saint-Germain'i ağırladı. İngiliz ekibi, Raheem Sterling ve Gabriel Jesus'un golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Fransız temsilcisinin tek golünü Kylian Mbappe kaydetti.

Bu sonuçla A Grubu'nda ilk iki sırayı alan Manchester City ve Paris Saint-Germain, son 16 turuna kalmayı garantilerdi.

Maçın özetini izlemek için Manchester City 2-1 Paris Saint Germain linkine tıklayabilirsiniz.

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