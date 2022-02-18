Alfabetik Katalog ne demek, TDK'ya göre Alfabetik Katalog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mermer ve Taş Kaplamacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi kardeşlik ve dayanışma temelinde geliştirmeye devam edeceğizAilecek öldüler! Koronavirüs aynı aileden 9 kişi kişinin canını aldı!Süper Loto sonuçları 20 Şubat Pazar | 20.02.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı20 Şubat 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 20.02.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıNokra ne demek, TDK'ya göre Nokra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Fenerbahçe 2– 0 Hatayspor| Maç sonucu, özetiOmicron'da 3 yeni belirti! Uzmanlar özellikle 65 yaş üstü kişileri uyardı!Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Manchester City 3– 2 Tottenham | Maç sonucu, özeti

Manchester City 3– 2 Tottenham | Maç sonucu, özeti

Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi. Tottenham mücadeleyi 90+5.dakikada Harry Kane'nin attığı gollerle 3-2 yendi.

Manchester City 3– 2 Tottenham | Maç sonucu, özeti

Etihad Stadı'nda oynanan 26. hafta karşılaşmasında Tottenham, 4. dakikada Dejan Kulusevski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Manchester City, bu gole 33. dakikada İlkay Gündoğan ile cevap verdi ve ilk devre 1-1 sona erdi.

Konuk ekip, Harry Kane'in 59. dakikada bulduğu golle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Baskısını artıran Manchester City'de Riyad Mahrez, 90+2. dakikada penaltıdan kaydettiği golle durumu 2-2 yaptı.

Kane, 90+5. dakikada tekrar sahneye çıkarak fileleri havalandırdı ve Tottenham'a 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Tottenham, Manchester City'nin ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.

Üç maç eksiği bulunan Tottenham, üç hafta sonra galip gelerek 39 puana ulaştı. 63 puanda kalan Manchester City'nin bir maç eksiği olan Liverpool ile arasındaki fark 6 puana düştü.

Manchester City - Tottenham Hotspur maçının özetini izlemek için tıklayınız.

fl-6s7rxiaarvud.jpgManchester City 3– 2 Tottenham | Maç sonucu, özeti

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT