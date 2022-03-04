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Manchester City 4–1 Manchester United | Maç sonucu

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 4-1'lik net skorla karşılaşmayı kazandı.

Manchester City 4–1 Manchester United | Maç sonucu

 İngiltere Premier Lig'de oynanan Manchester derbisinde Manchester City, Manchester United'ı 4-1 mağlup etti.

Lider Manchester City, evinde Manchester United'ı yenerek zirvedeki yerini korudu. Maçta Kevin De Bruyne'nin 5. dakikada bulduğu golle öne geçen Manchester City, Jadon Sancho'nun 22. dakikadaki golüne engel olamadı ve maça eşitlik geldi: 1-1.

De Bruyne'nin 28. dakikada attığı golle yeniden öne geçen Manchester City, Riyad Mahrez'in 68. ve 90. dakikalarda bulduğu gollerle maçı 4-1 kazandı.

Manchester United'ın yıldız oyuncuları Cristiano Ronaldo ve Edinson Cavani, sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemedi.

Premier Lig'de 69 puanla zirvede yer alan Manchester City ile bir maç eksiğiyle 2. sırada yer alan Liverpool arasında 6 puan fark bulunuyor.

Günün diğer maçında Arsenal, deplasmanda Watford'u 3-2 yendi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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