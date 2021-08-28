Manchester City 5-0 Arsenal | MAÇ SONUCU

Dünya futbolunun en iyi ligi olarak gösterilen İngiltere Premier Lig'de heyecan 3. hafta maçları ile devam ediyor. Bu haftanın açılış karşılaşmasında ise sporseverleri dev bir maç karşıladı. Şampiyonluk hedefleyen iki ekip Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. Maçta oldukça üstün olduğu görülen Manchester City, karşılaşmayı 5-0 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol kanattan Terney'in ortasında arka direkte Saka topa dokundu ama çerçeveyi bulamadı.

7. dakikada sağ kanattan Gabriel Jesus'un ortasında arka direkte İlkay kafayı vurdu. Kaleci Leno'nun müdahalesine rağmen top ağlara gitti.

12. dakikada Bernardo Silva'nın sağ kanattan ortasında arka direğe seken topla buluşan Torres düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı.

20. dakikada Ederson kendisine verilen geri pasında topu uzaklaştırmak isterken hata yaptı ve Smith Rowe bu topa dokunfu. Top uzak direğin hemen yanından dışarıya gitti.

35. dakikada Xhaka, Cancelo'ya yaptığı sert faul sonrasında direkt olarak kımızı kart gördü.

43. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Grealish'in ön direğe çıkarttığı topa Gabriel Jesus dokundu ve fileleri havalandırdı.

İlk yarı 3-0'lık skorla sona erdi

İkinci Yarı:

50. dakikada Grealish2in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bernardo Silva'nın şutunda Leno gole izin vermedi.

53. dakikada Rodriceza sahası dışında nefis bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

55. dakikada İlkay'ın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bernardo Silva'nın şutu uzak direğin hemen yanından dışarı gitti.

77. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Sterling, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Top farklı şekilde üstten dışarıya gitti.

84. dakikada Mahrez'in sağ kanattan ortasında arka direkte Torres kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı.

Maçta başka gol pozisyonu olmadı ve City bu skorla puanını 6'ya yükseltirken Arsenal 0 puanla son sırada kaldı.