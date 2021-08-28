Dünya futbolunun en iyi ligi olarak gösterilen İngiltere Premier Lig'de heyecan 3. hafta maçları ile devam edecek. Bu haftanın açılış karşılaşmasında ise sporseverleri dev bir maç karşılayacak. Şampiyonluk hedefleyen iki ekip Manchester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Sporseverler ise internette Manchester City - Arsenal maçı canlı izle | S Sport canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

MANCHESTER CİTY - ARSENAL MAÇI CANLI İZLE

28 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Manchester'da, Etihad Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Manchester City - Arsenal maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

MANCHESTER CİTY - ARSENAL S SPORT CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Bu heyecan dolu maç S Sport kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. S Sport kanalını canlı olarak izlemek için Manchester City - Arsenal maçı S Sport canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

S Sport şifreli bir oluşum olduğundan dolayı kanalı izleyebilmek için üyelik satın almanız gerekmektedir. Yukarıdaki linklerden satın aldıktan sonra maçı izleyebilirsiniz.

Ayrıca S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.