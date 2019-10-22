Manchester City Atalanta maçı hangi kanalda | Manchester City Atalanta maçı canlı izleme linki

İki takım Manchester City Atalanta karşı karşıya geliyor. Yapılan AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 3. Maç Günü kapsamında ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Manchester City Atalanta maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Manchester City Atalanta maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Manchester City Atalanta maçı hangi kanalda

Manchester City, Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Atalanta'yı ağırlıyor.

Manchester City ve Atalanta takımlarını karşı karşıya getirecek kritik karşılaşma 22 Ekim Salı günü oynanacak ve TSİ 22:00'de başlayacak.

Manchester City Atalanta maçı canlı izleme linki

Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Manchester City'nin konuğu İtalyan ekibi Atalanta.

Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Manchester City, ilk iki maçında kalesinde gol görmeden beş gol atarak altı puan topladı.

Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ise Serie A'ya iyi bir başlangıç yapsa da tarihinde ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçından puan çıkaramadı.

Etihad Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmada İsrailli hakem Orel Grinfeld düdük çalacak.