Son dakika! Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama!Süper Loto sonuçları 5 Nisan 2022 Salı |05.04.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıManchester City - Athletico Madrid maçı canlı izle | Manchester City - Athletico Madrid maçı Exxen canlı yayın izle linkiEbrar Karakurt'un göndermelerine dayanamayan İmge, yeni sevgilisini de yanına alıp suskunluğunu bozdu! "Kadın düşmanı!"Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem!Son dakika: 5 Nisan 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuKanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 7. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle YoutubeShow TV canlı yayın Baba 8. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle YoutubeTV8 canlı yayın Survivor All Star 70. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeHayalhanem sunucusu Mehmet Yıldız uyardı! Oruç tutanlar bunları sakın yapmayın!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Manchester City - Athletico Madrid maçı canlı izle | Manchester City - Athletico Madrid maçı Exxen canlı yayın izle linki

Manchester City - Athletico Madrid maçı canlı izle | Manchester City - Athletico Madrid maçı Exxen canlı yayın izle linki

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile Athletico Madrid karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Manchester City - Athletico Madrid maçı canlı izle | Manchester City - Athletico Madrid maçı Exxen canlı yayın izle linki haberimizde...

Manchester City - Athletico Madrid maçı canlı izle | Manchester City - Athletico Madrid maçı Exxen canlı yayın izle linki

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Bu kapsamda kupanın geçen yılki finalisti olan İngiliz ekibi Manchester City ile Athletico Madrid ilk maçta karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler de internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu doğrultuda Manchester City -  Athletico Madrid maçı canlı izle | Manchester City -  Athletico Madrid maçı Exxen canlı yayın izle linki haberimizde... 

MANCHESTER CİTY -  ATHLETİCO MADRİD MAÇI CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile Athletico Madrid arasındaki maç 5 Nisan 2022 Salı günü  Etihad Stadyumu'nda TSİ ile 22.00'da başladı.

Zorlu mücadeleyi Rumen hakem István Kovács yönetiyor. Kovács'ın yardımcılıklarını ise Vasile Florin Marinescu Ovidiu Artene yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak İtalyan Massimiliano Irrati görev yapıyor. 

MANCHESTER CİTY -  ATHLETİCO MADRİD MAÇI CANLI İZLE

 MANCHESTER CİTY -  ATHLETİCO MADRİD MAÇI EXXEN CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

 

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile Athletico Madrid arasındaki maçı,   CBC Sport, Exxen'den izleyebilirsiniz. 

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Exxen platformu üzerinden mücadeleyi izlemek için üyeliğinizin olması gerekmektedir. 

 MANCHESTER CİTY -  ATHLETİCO MADRİD MAÇI EXXEN CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT