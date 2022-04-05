Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Bu kapsamda kupanın geçen yılki finalisti olan İngiliz ekibi Manchester City ile Athletico Madrid ilk maçta karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler de internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu doğrultuda Manchester City - Athletico Madrid maçı canlı izle | Manchester City - Athletico Madrid maçı Exxen canlı yayın izle linki haberimizde...

MANCHESTER CİTY - ATHLETİCO MADRİD MAÇI CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile Athletico Madrid arasındaki maç 5 Nisan 2022 Salı günü Etihad Stadyumu'nda TSİ ile 22.00'da başladı.

Zorlu mücadeleyi Rumen hakem István Kovács yönetiyor. Kovács'ın yardımcılıklarını ise Vasile Florin Marinescu Ovidiu Artene yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak İtalyan Massimiliano Irrati görev yapıyor.

MANCHESTER CİTY - ATHLETİCO MADRİD MAÇI CANLI İZLE

MANCHESTER CİTY - ATHLETİCO MADRİD MAÇI EXXEN CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile Athletico Madrid arasındaki maçı, CBC Sport, Exxen'den izleyebilirsiniz.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Exxen platformu üzerinden mücadeleyi izlemek için üyeliğinizin olması gerekmektedir.

MANCHESTER CİTY - ATHLETİCO MADRİD MAÇI EXXEN CANLI YAYIN İZLE LİNKİ